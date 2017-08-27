祖父母、雙親都是瘖啞人士 國中生黃詩珮成家族代言人

黃詩珮（右二）與家人師長一起領取祖孫金像獎。（教育局提供）

高雄市彌陀國中二年級黃詩珮，出生在阿公阿嬤及父母都是瘖啞人士的「無聲的家庭」，曾經，為此難過，現在，她學會手語與家人溝通，也成為家人與外界溝通的「代言人」。

年歲漸長後，黃詩珮才知道家族與別人的差異，成長過程也飽受別人對家人的異樣眼光，但她不以為意，4歲學手語，小二就當起家人的代言人。

懂事後，才體認，雖然沒有千言萬語，但家人對她的愛不因而減少，詩珮也努力用心學手語，用手語溝通傳達彼此的關懷，也扮演起家族代言人，搭起家人與外界溝通的橋梁。

學會手語後，才真正感受到家人無法用口表達的情感，也無阻他們感受家人聽不到的愛；她感謝家人的照顧，現在知足又幸福。

她說，自己就是家人的口，最喜歡陪家人逛街物，幫助家人與外界溝通。在師長親友眼裡，詩珮與哥哥都很懂事乖巧，能體恤父母長時間工作的辛勞。詩珮未來想從事醫護工作，希望能幫助像家人一樣的聽障者。

每年8月第4個星期天為「祖父母節」，高雄市政府教育局與國立科學工藝博物館共同舉辦祖父母節慶祝活動，邀請祖孫三代一同歡度祖父母節。黃詩珮家族獲祖孫金像獎。

(中時)