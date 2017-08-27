男持毒被逮 女友探視竟也藏毒！
40歲顏姓男子25日晚間9時許，騎車經過新北市板橋館前西路時遇員警盤查，當場在褲袋內查獲海洛因10包及安非他命2包，被帶回警局偵辦。顏男39歲的陳姓女友接獲通知，騎車趕往警局探視，在南雅南路違規迴轉，被同一個派出所的員警攔下，也從被背包內起獲海洛因及FM2，男女朋友先後被逮，偵訊後依毒品罪嫌送辦。
警方表示，陳女被攔下後神情緊張，強調她的男朋友才剛被警察抓走，她正要去派出所探望男友，員警清查身分時，發現陳女也是多項毒品前科，遂請陳女打開背包供檢視，陳女還說：「你覺得我會這麼笨嗎？」話才說完，員警即目視到背包內有可疑藥物，陳女才坦承是海洛因及FM2，辯解是朋友寄放，她早已不再吸毒。
顏男見女友也被帶進派出所，兩人相視苦笑。
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(中時)
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