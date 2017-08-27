世大運高球賽受打雷影響 台灣隊獲2銀3銅

球場受到場地上空落雷影響，提早結束比賽。（楊明峰攝）

世大運高爾夫球賽27日進入最後的第四回合賽事，下午受到場地上空落雷，影響選手人身安全，2度暫停比賽，主辦單位按照比賽規則，將依照前3天的成績決定名次，台灣女子團體組因此以424桿成績奪得銀牌，男子組則以414桿成績拿下銅牌。另外個人賽部分，台灣男、女選手，分別並列第3、第2名，稍晚將上演「台灣內戰」決定名次，代表台灣隊在高球賽中，穩拿2銀3銅成績。

個人組部分，台灣女子選手侯羽桑與陳萱則以212桿成績並列第2。男子選手俞俊安、劉永華均以207桿成績，並列第3，大會稍晚將視天候狀況，宣布延長戰舉行時間，讓4名台灣選手追對廝殺。

(中時)