世大運》激戰蒙古 古正晴撞球女單摘金

中華隊女子撞球好手古正晴(圖)決賽擊敗蒙古選手，奪得金牌。(蔡銘仁攝)

中華隊今(27日)稍早撞球男子個人賽，甫由許睿安奪得金牌，接著女子個人賽登場，中華隊女將古正晴與蒙古選手一路激戰，一度陷平手僵局，不過古正晴沉穩應戰，最後以9比6勝出，助中華隊在撞球男女個人賽都奪得金牌！

古正晴早上準決賽擊敗蒙古選手後，決賽又碰上來自蒙古BAYARSAIKHAN N.。面對平時打洞口較小中式黑8號球台的蒙古選手，古正晴一路與對手纏鬥；最後她取得8比6領先，眼看再拿1局就能拿下金牌，沒想到竟母球洗袋，給了BAYARSAIKHAN N.逆轉機會。

但意外的是，BAYARSAIKHAN N.想打6號球底袋，卻也沒打進，古正晴再度抓到機會，這次她沒放過，一舉清空台面奪金。她說，這場比賽心情平穩，在台灣比賽聽到觀眾的加油聲跟鼓勵，打起來很亢奮，這次對手準度相當好，壓迫感十足，「能拿下金牌替自己人生寫下里程碑，相當開心。」

而另名中華隊選手吳芷婷輸掉準決賽後，心情相當落寞。她說，蒙古BAYARSAIKHAN N.球風很快，自己其實有機會，但打得太急，反而讓節奏亂掉輸球。後來找回節奏的她，也把狀態找回來，銅牌戰一開始就連拿7分，最後以9比1贏球奪銅。

(中時電子報)