世大運奪5金後沒休息 楊合貞負傷飛南京再戰

中華滑輪溜冰女將楊合貞在台北世大運奪下5金1銅，總統蔡英文也特別賀電、送上紅包恭喜楊合貞，比賽結束後她光榮返鄉，家人既高興又欣慰，但她回家後還不能休息，必須打包行李前往南京拚另一場賽事，雖然身上帶著傷，楊合貞仍堅持不放棄。

楊合貞回憶起整場賽事滿滿感動，總統蔡英文在最後一場馬拉松賽事到場加油，楊合貞希望在總統面前把金牌留下，她優異的表現也讓蔡英文印象深刻，特別發了賀電跟紅包感謝她在世大運中為台灣爭光。

世大運奪5金後沒休息 楊合貞負傷飛南京再戰

即便精神、體力都已經透支，但為了替國家多爭取幾面金牌，楊合貞咬牙繼續比賽，還要再撐過這十幾天才可以休息，楊合貞不喊苦，但家人滿是心疼，只希望他在接下來的南京賽事中再創經精彩表現。

(中天)