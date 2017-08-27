新竹國際風箏節爭奇鬥豔 逾10萬遊客玩風箏
「2017新竹市國際風箏節」連續兩天閃亮飄揚在新竹漁港藍天中，27日並圓滿落幕，此次有來自歐、美、亞洲超過20支團隊風箏競技，逾百位風箏達人爭奇鬥豔，更吸引超過10萬人次遊客來到新竹漁港國際風箏賽場玩風箏，體驗新竹漁人碼頭的魅力。
市長林智堅表示，兩天風箏節就吸引超過10萬人次民眾參與，透過國際風箏節賽事讓大家看見風箏賽場嶄新面貌，未來新竹假日又多1處遊憩地。
今天新竹漁港吹起最適合放風箏的3級風，五彩繽紛的風箏飛滿蔚藍天空，和大草坪一望無際的生態綠地相互輝映，各國風箏隊帶來的巨型風箏造型多變，有鯨魚、魟魚、鯊魚、大章魚、水母等海洋系列及大、小朋友都喜歡的海綿寶寶等動漫主題和超大型恐龍等軟體風箏，將國際風箏賽場領空點綴得繽紛亮麗。
(中時)
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