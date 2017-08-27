竹南佳興「健康小站」成立 免費量血糖血壓

財團法人為恭紀念醫院與竹南鎮佳興里社區發展協會合作，在竹南鎮佳興社區關懷服務據點設立「健康小站」，今天上午揭牌成立，期能提升社區民眾預防篩檢觀念，進而落實社區健康營造之使命。

為恭紀念醫院副院長王雪月表示，據衛生福利部105年十大死因統計資料顯示，慢性疾病占總死亡人數之76.8%，以惡性腫瘤續居首位。為能落實及早發現，及早治療的觀念，為恭紀念醫院從2005年起分別在竹南鎮及頭份巿，共設立17站健康小站，每站每月定期提供免費血壓、血糖篩檢，如有異常者，由護理師持續提供追蹤服務，另協助培訓社區志工及辦理健康講座，提升衛生保健知識，期能逹到健康社區的願景。

竹南鎮佳興里健康小站每星期一至五，上午9點到11點，提供免費量血壓服務，每月第三週之星期一上午9點到11點，提供免費血糖檢測服務，隔月第一周之星期五上午九點到十點半，提供免費健康講座服務，屆時歡迎民眾踴躍參加。

(中時)