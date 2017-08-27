美空軍機師荒 只好請退役飛官回任

與各國空軍的困境一樣，美國空軍也遇到飛行員不願留役的問題，而且美國的海外任務多，所以問題更為嚴重。(圖/星條旗報)

截至今年9月份，美國空軍的飛行員人數短減少了1,555人，其中1,211名是戰鬥機飛行員，而且缺額還會持續增加。

商業內幕(businessinsider)報導，美國空軍考慮了一系列措施來補飛行員缺額，包括更廣泛的招聘、更多變的培訓課程、增加勤務獎金等，而最新做法是希望退役飛行員能夠自願回鍋服役1年，這項計畫稱為「自願回歸勤務計畫」簡稱VRRAD。目前該計畫的初步名額是25名，由於各型飛機都有缺額，所以退役飛行員有可能駕駛任何飛機，包括轟炸機、戰鬥機、直升機、加油機和無人機等。

美國空軍參謀長大衛．高登菲（David Goldfein）表示： 「我們的戰鬥機隊伍是美軍的最先鋒，他們總是率先對抗我們的敵人，因此我們必須早日擺脫飛行員缺額，當然最重要的就讓他們生活有保障，才會願意繼續為國效力。」

目前VRRAD計畫最重要的當然是提高飛行員待遇，留營愈久的待遇會好，留營超過12年每月最高加給達到1,000美元(約30216新台幣)。地勤人員也有激勵性薪酬，服役超過14年的地勤員最多可達600美元(約18130新台幣)。

之所以美國空軍遇到如此嚴重的機荒，當然和空中勤務繁重，而待遇又不如民間有關，其實美國空軍自1970年代開始，待遇就已經不如民間航空公司了，只是在反恐戰爭後，美國空軍的出勤範圍比冷戰時期還大，海外駐紮時間也比以前要長的多，所以多數人在服役期滿後就不再留營了。

空軍秘書長希勒．威爾遜(Heather Wilson)強調，「商業航空公司的招聘人員，以及飛行員面臨強制性退休年齡，都是空軍失去飛行員的主要因素。」

目前美國空軍將役期分成提5年期和9年期，飛行員服滿9年可以獲得高達455,000美元的獎金，目前還考慮延役1年和2年的獎勵辦法。

(中時電子報)