南韓純網路銀行Kakao開業1個月 用戶破300萬
南韓即時通訊軟體巨擘Kakao挾著龐大用戶，跨足經營純網路銀行Kakao Bank，開張營運1個月，用戶已突破300萬，存款超過1.9兆韓元（約台幣509億）。
根據韓聯社報導，Kakao銀行至8月27日上午7時，開戶數達307萬，存款達1.958兆韓元，借款達1.409兆韓元。
Kakao銀行最大競爭優勢在於擁有4千萬Kakao Talk（韓版Line）用戶，可善用Kakao Talk為平台提供各項服務。Kakao銀行的主要業務是透過Kakao Talk快速匯款，並根據大數據向個人提供信用貸款（利息介於高利與低利之間），為小規模個體戶提供小額貸款。Kakao銀行7月20日正式營業，營業首日開戶破30萬，交出亮眼成績單，能否為未來金融環境帶來新變化備受關注。
(中時)
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