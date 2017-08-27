世大運》誇張！新莊體育館場外下大雨 場內竟積水

新莊體育館漏水，工作人員直接放置大型垃圾桶接雨水。（葉書宏攝）

新莊體育館漏水，部分地方積水。（葉書宏攝）

工作人員忙著拖地清理積水。（葉書宏攝）

世大運桌球項目競賽在新莊體育館舉行，今（27日）下午6時許，戶外下起傾盆大雨，豈料，體育館卻發生漏水，雨水不斷滲入場內，工作人員僅能忙著拿拖把拖地，漏水嚴重區域還直接放置大型垃圾桶接雨水，工作人員僅能在一旁頻頻提醒「走路要小心！」

(中時)