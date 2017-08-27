七夕添浪漫！夢幻花園婚禮訴愛！台墨聯姻受囑目

突破重重關卡終於結合的台灣新娘與墨西哥新郎。（主辦單位提供）

明（8月28日）是一年一度七夕，是情人節共度浪漫的好日子！在台灣各地都有許多專屬情人的好所在！今晚淡水漁人碼頭搭船賞長達5分20秒，共1514發煙火。此外，有一場夢幻花園婚禮體驗，為新人證婚，其中不乏「異國情侶」，台灣女孩和墨西哥新郎即將攜手邁向紅毯，度過一生！

情人橋上煙火美景 。（作者：李隆斌，新北市漁業處代提供）

今年七夕好羅曼蒂克！淡水漁人碼頭搭船賞煙火，讓璀璨煙火成為永恆回憶。為了回饋參與民眾的熱情，今年新北市政府特別將港灣煙火加倍施放，煙火秀設計以高空煙火為主，並以各式煙火彈搭配演出，扇型、心型、微笑等各種樣式，總煙火數1314發，加倍璀璨，讓來觀賞煙火的民眾情侶甜蜜緣定一生一世，幸福滿滿。

此外，今天在新店 白金花園酒店也有一場「愛麗絲夢幻花園婚禮體驗日」，為幾對即將步入紅毯的新人證婚，其中包括突破重重關卡終於結合的台灣新娘與墨西哥新郎，見證只要有心，必能克服國情與距離，異國戀成功修成正果。華人傳統中，都是新郎迎接新娘，但本日有一位前衛的新娘，以熱舞方式登場，迎接帶給她幸福與追夢勇氣的新郎。

龍蝦沙拉烏魚子。（主辦單位提供）

本日在宴會廳接受證婚祝福的新人，來到精心佈置的豪華會場，現場有金碧輝煌的水晶吊燈、五彩繽紛的鮮花、舞台更是打造得美侖美奐，讓新人化身鎂光燈聚焦的超級名模，現場還有如森林仙子輕盈起舞的婚紗秀、樂團歌曲表演，為這場證婚帶來更唯美的詮釋。

不管是情人攜手看煙火、吃大餐、提早體驗紅毯，這對情人們、夫妻們都是幸福的一刻！「愛是永恆的，外表可能改變，但本質永遠不變。」不管是不是情人節、七夕，對相愛的人而言，每一天能在一起，就是「幸福」！

(中時電子報)