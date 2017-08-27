嘉市精忠社區 年平均70歲娘子軍團當後盾

曾是資源弱勢的嘉義市精忠社區，由一群年平均70歲的社區媽媽當後盾，默默支持社區向外發展。（高錦如攝）

嘉義市精忠社區今年首次踏出社區外，與蘭潭社區結合，一起製作交趾陶門牌，未來擬將發展為社區特色之一。（高錦如攝）

嘉義市精忠社區發展協會成立20多年來，自2015年才開始參加政府輔導計畫，今年才走出社區，與其他社區串連辦活動，特別的是全由一群年平均70歲的娘子軍當後盾，讓曾是資源弱勢的精忠社區，注入新活力。

精忠社區發展協會秘書林翠霞表示，其社區從2013年才開始漸漸接觸政府團隊輔導計畫，但未執行徹底，自2015接手後，看到社區人口逐漸老化之餘，據嘉市府統計調查人口老化指數最高就落在精忠社區，因有社區內還有眷村村民，多半都是獨居老人，因而認為社區要踏出去讓長輩動起來。

70歲成員施草雲說，以前社區都沒有辦過什麼活動，如交趾陶，或是手作包包，認為活到這把年紀還能接觸這些東西，覺得很感動，因此自林翠霞在推動時，就跟著一起加入，最主要也是因子女都出外打拼，曾感到相當孤單，有事做較不會胡思亂想。手腳靈活的80歲蔡秀葉也指出，自己今年才加入不久，但時常與這些媽媽一起活動，自己也年輕許多，心情每天都很愉悅。

林翠霞說，自2年前接手後，與年平均70歲的社區媽媽一起共同為社區努力、活化社區，讓自己家鄉更美好，相當感謝有這群媽媽當後盾支持、撐起社區。

(中時)