全國首次！花蓮警空拍機處理車禍

花蓮縣警局擬用空拍機進行交通事故鑑定，目前正進行測試階段。（許家寧攝）

花蓮縣警方利用空拍機進行車禍事故蒐證，結合自動測量數據，減少處理時間。（戴文凱教授提供）

發生車禍事故，警方必須在現場以人工測量、定位繪製交通事故圖。（許家寧攝）

花蓮縣近年車禍逐年攀升，傳統以人工測距輪進行定位，繪製車禍事故圖，耗時又常引發鑑定爭議，花蓮縣警察局與台科大合作，歷經2年研究，利用空拍機進行現場蒐證，結合自動測量數據，將事故處理時間縮短至4分鐘，較人工測量快10分鐘。

空拍機除了運用在拍攝風景外，也能用在交通事故現場繪圖上，台科大資訊工程系戴文凱教授表示，花蓮縣每年車禍事故約1萬件左右，以往發生車禍後，警方必須在現場畫事故圖，以便事後鑑定，但傳統人工定位繪製方式，定位較不精確，容易造成雙方糾紛。

戴文凱說，6年前交通隊提出空照圖用在車禍事故處理構想，後來空拍機盛行，他認為設備、技術可行，直到2年前獲得一筆30多萬元經費，完成初步研究，員警只要透過平板操縱空拍機起飛，進行俯瞰拍照，過程只要4分半鐘左右，相較於一般車禍搜證，大幅省節約10分鐘。

由於傳統員警現場地面測量一次後，還要回到警局重新繪製一次，等於要畫兩次，效率不佳，他指出，花蓮每年有傷亡的車禍事故約5000件，平均處理時間也拉長至25分鐘，交通事故越複雜的話，節省越多處理時間，還可減少採證疏漏與二次事故發生機率。

戴文凱強調，空拍機飛行高度約40公尺以下，並不會違反民航局規定，目前研究可以完整拍攝六線道路段，未來員警在拍攝事故現場後，直接能將照片傳回平板與警局，影像透過程式計算進行套圖校正，精準度與時效「一次到位」，提升鑑定肇事責任的正確性。

花蓮縣警察局長廖美鈴表示，目前已經完成系統測試，正分配給交通隊、花蓮與吉安警分局加緊練習使用，交通部預計本月29日前來花蓮了解實際成效，未來將選擇適當的路口進行試辦，若順利的話，可能擴大實施運用在交通事故鑑定上。

(中時)