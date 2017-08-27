5個暖心語言 讓爺奶笑開懷

今慶祝祖父母節的奉茶活動由孫子女請阿公、阿嬤喝茶，幸福滋味讓長輩笑呵呵。（高錦如攝）

嘉義市政府今在僑平國小以5種「愛的語言」為主題，舉辦祖父母節慶祝大會，讓平時害羞、內向的學童，也能勇敢向祖父母說愛。

現場不少幼稚園生到國中生皆異口同聲說，「阿公、阿嬤我愛你，請喝茶。」今奉茶活動結合僑平國小創客特色課程，由孫子女親手DIY、燙印祖孫合照在馬克杯上，再添入茶水請阿公、阿嬤喝茶，幸福滋味讓各個長輩笑容滿面，樂得直把乖孫抱在懷中。

家庭教育中心承辦人江惠瑜表示，有鑑於3C產品充斥你我生活周遭，與祖父母互動變得疏離、冷漠，為讓祖孫增進情感，特別規畫5個「愛的語言」關卡，如肯定的言詞、貼心的禮物、服務的行動、精心時刻及肢體接觸。

其中在「貼心的禮物」的關卡，不少人直接現場替祖父母搥背，讓阿公阿嬤笑呵呵，江惠瑜說，其活動也讓平常不敢開口說愛的學童，能把握機會大聲說愛，現場330組祖孫玩得不樂乎。

(中時)