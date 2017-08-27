竹縣阿嬤快閃舞蹈 魅力四射

新竹縣各鄉鎮樂齡學習中心長輩上台跳舞，展現活力與自信。(邱立雅攝)

8月27日正逢祖父母節，新竹縣府邀請全縣樂齡學習中心長輩們展出學習成果，更讓祖孫大夥一同上台快閃熱舞，活力滿點。

這次祖父母節慶祝以「閃跳」為主題，各鄉鎮長輩牽起孫輩的手一起上台熱舞，掀起活動高潮。閃跳的歌曲是由客家歌手劉榮昌創作的「客家阿婆」，由竹東樂齡學習中心主任李碧雲編舞。

李碧雲笑說，今年重點放在靚靚的客家阿婆身上，活動前已引起阿公們的抗議聲浪，所以明年的祖父母節，主角將換成帥氣的阿公們，滿足阿公上台的慾望。

(中時)