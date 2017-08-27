世大運》熱心波麗士 協助身障者進場看球賽

警察協助身障者進場看球賽。（葉書宏翻攝）

世大運賽事持續舉辦中，新北市政府警察局中和分局巡佐李建昌等2員於8月26日擔任新莊田徑場（足球競賽）觀眾出入口安檢勤務，適逢1名行動不便觀眾推著輪椅準備進場，惟因通道稍有坡度，難以前進，李員見狀後隨即上前協助，協助順利進場，並獲得在旁民眾讚許，大讚：「警察好貼心！」。

中和警分局長陳銘宗表示，世大運賽事期間，分局負責足球場館的維安及交管工作繁重，勢必審慎全力以赴，維護現場秩序，但如遇有民眾或選手須協助的地方，仍應秉持關懷、同理心之態度，於第一時間內給予最大的協助，使世大運賽程能順利進行，圓滿達成。

(中時)