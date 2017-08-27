召集人將解散監督年金改革聯盟 李來希怒：憑什麼!

媒體提問，解散聯盟的決定是否因為反年改團體鬧場世大運開幕式？召集人黃耀南承認「確實有一點」，這段期間許多陳抗紛擾，不如回歸各自組織運作。（本報資料照片／黃世麒攝）

全國教育產業總工會理事長、監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南，明(27)日將宣布「監督年金改革行動聯盟」解散；黃耀南接受媒體訪問表示，解散原因，除了階段性任務已完成外，期間也有許多陳抗紛擾，還不如回歸各自組織運作。

對此，聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希提出質疑，黃耀南若有意退出聯盟將會另推新召集人，解散聯盟一事，並非一個人或一個團體能決定。

據《中央社》報導，黃耀南今(27)日表示，聯盟階段性任務已完成，明天除了將宣布全國教育產業總工會決定退出之外，還會以召集人身分宣布解散聯盟，但仍會以全教產名義繼續為教職人員年金努力。媒體提問，解散聯盟的決定是否因為反年改團體鬧場世大運開幕式？黃耀南承認「確實有一點」，這段期間許多陳抗紛擾，不如回歸各自組織運作。

李來希則是接受《蘋果》訪問，他說：「黃耀南有甚麼權解散？一個人可以解散一個聯盟？」李來希說道，他沒有強迫任何團體留下，覺得聯盟有作用就歡迎參與，不必強留；至於要不要解散，是大家共同決定，不是一個人、一個團體可以決定，聯盟又不是教育產業團體，軍公教勞警消都在裡面。

至於解散或黃耀南退出後聯盟要不要改組，李來希強調「那是我們的事情」，黃耀南不做召集人，自然會推其它的召集人出來，事情非常單純，怎麼會搞到要解散？他說，聯盟要不要轉型也會討論，但解散與否「不是一個人、一個團體可以決定」。

(中時電子報)