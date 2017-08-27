變身大藝術家 竹縣長輩畫筆揮灑人生
竹東鎮樂齡學習中心長輩們透過一系列的藝術課程，不僅油畫可登大雅之堂，連年輕人流行的塗鴉風格也十分上手，製作出的塗鴉提袋，質感絕佳，上面的圖案造型也讓人對長輩們的創意會心一笑。
竹東鎮樂齡中心主任李碧雲表示，為了打破一般人認為長輩手作只能簡單粗糙，她特別請來專業的美術教師，帶領長輩們走進藝術的殿堂，甚至動手將所見所聞，變成一個個精緻的藝術品，於是長輩們畫出了米羅、蒙德里安等經典畫家風格的作品。
指導老師戴欣怡表示，長輩們對於繪畫的技術掌握得很快，描摹具體的物品都能維妙維肖，課程引導長輩們模仿塗鴉大師凱斯哈林的作品風格，就有長輩畫出人物被電線電擊的可愛畫風，讓人不免讚嘆長輩的創意無限，成品也令人愛不釋手。
(中時)
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