另類祖父母節 南投集集鎮辦祖孫桌遊擂台賽
南投縣集集鎮公所慶祝祖父母節，今(27)日辦混齡桌遊擂台賽，邀請鎮內老、中、青3代打破年齡界線，一同腦力激盪，透過趣味性遊戲分組競賽，讓祖孫混齡共學歡度祖父母節。
鎮長陳紀衡也親自邀請爸爸及小學生共同組隊，加入PK賽，眾多家庭成員難得齊聚一起，爺爺奶奶帶著孫子們卯盡全力比賽，場面相當刺激有趣。
今天「歡慶祖父母節混齡桌遊擂台賽」活動上午在集集鎮文化服務所(圖書館)4樓舉行，共有8隊50人參與，以時下相當受歡迎的桌上益智遊戲「拉密牌」進行比賽，讓家中的老老少少能藉此活動團結合作，共享祖孫同樂的美好時光，除了前3名獲得獎品，第1名還直接獲得「拉密牌」桌遊教具，獲獎隊伍都相當興奮。
鎮公所指出，這次的擂台賽開放地方鎮民自由參加，文化服務所還事前培訓13名志工，隨桌進行賽前教學練習，再進行比賽。
而平常公務繁忙的集集鎮長陳紀衡，也藉此難得機會帶爸爸陳宗熙一同參賽，並邀請永昌國小學生們，共組老中青三代的隊伍，另有八張里長鄧宗慶、永昌里長陳樹連家族也組隊參賽，大家一較高下，比賽過程一度難分軒輊，參賽者不分年齡，都相當投入。
集集鎮文化服務所表示，考量桌遊能帶動長輩的腦部活化、訓練反應力、專注力，集集鎮的老年人口也高達近21％，相當適合推廣為樂齡教育。
陳紀衡表示，藉由今天祖父母節活動，文化服務所也將延續經驗，9月份開始，往學校、社區、日托中心推廣桌遊，並進一步訓練社區志工進行教學，鎮內圖書館也會開放周三下午民眾申請借用桌遊教具，讓圖書館成為共學、分享知識的重要基地。
(中時)
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