世大運》父母全力助追夢想 許睿安摘金回報
中華隊的男子撞球小將許睿安，今(27日)在世大運男子撞球個人賽擊敗同胞劉政杰奪金，興奮得振臂吶喊，並第一時間跑到觀眾席和父母相擁，慶祝這等了20幾年重要的一次勝利，許睿安激動的感謝父母這20幾年的栽培，「很開心這次沒讓他們失望！」
撞球在台灣，重要性不比棒球或籃球等運動，但10歲開始打球的許睿安，在國一那年就立志成為職業選手。然而，許睿安當時學業成績不錯，他的媽媽林燕青坦言，學校老師為勸他回來念書，經常找他和許爸爸到學校商談許睿安的未來，「但他有值得實現的夢，父母能做的就是全力支持。」
不過許睿安想打球，得先通過爸爸許釗榮的考驗，許釗榮說，「我告訴睿安，要打球沒問題，但全民英檢初級必須先考過，他也真的做到了！」帶著家人的支持，許睿安踏上職業選手的路，儘管他有時要出國比賽，對家裡開豆漿店的父母經濟負擔大，但林燕青說，「金錢多少不需考量。」
到了今天，許睿安奪得金牌，回報父母的期待。許釗榮一路陪伴兒子到這一步，感動的說，「3年來他為比賽下足功夫，他拿金牌我不意外！」而許睿安進步成金牌選手，許釗榮認為除技術隨年齡增長，上大學讀更多書，思緒變得更成熟，也是一個關鍵，「許睿安大學2年來，從不缺課遲到。」
許睿安這次在台灣比賽，雖感受到壓力，但聽到旁邊的加油聲，緊張之餘也更有信心。這次他拿到一個高層級賽事的金牌，替自己的撞球生涯，寫下重要里程碑，直言，「之後國際賽會更有信心。」儘管現在，離他成為「具世界影響力的運動員」的夢想還很遠，但他說，「堅持才有機會！」
此外，林上義總教練也藉中華隊男單金包銀，期望政府重視撞球運動。他說，國外進步很多，中華隊打得越來越辛苦，參與撞球人口變少，希望趁還有能力，從基層去推動，讓撞球加入全大運、全中運項目。眼見母校新莊國中撞球隊解散的許睿安，也希望撞球能多獲支持。
(中時電子報)
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