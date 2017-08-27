世大運》桌球女團雙雙止步8強 無緣奪下獎牌
世大運桌球女子團體賽事，中華隊陳思羽與鄭怡靜，以及鄭先知與及劉昱昕都打進8強，可惜都不敵交戰對手，兩隊都止步8強，其中陳思羽與鄭怡靜雖然與日本組合激戰7局，但還是以3:4敗下陣來非常可惜。
陳思羽與鄭怡靜，8強戰遭遇日本安藤南與鈴木梨香，雖然前兩局都被日本拿下，但中華隊在第3局以20比18扳回1局，雖然第5局又以15比17輸掉，但中華隊沒有放棄以11比9、11比7連追兩局，比賽進入決勝局。
雖然決勝局中華隊一度取得7比2領先，但日本隊卻急起直追，反倒以10比8先拿到局點，最終中華隊以9比11輸掉最後1局，無緣奪牌，
賽後陳思羽指出：「在決勝領先很多時，沒有做好溝通，當時因為知道雙方壓力
都很大，所以不想讓對方感覺到我們的壓力，所以溝通較少，如果當時仔細溝通擬定戰術可能還有機會，有點可惜，但也給我們未來比賽會有更多機會。」
另一組鄭先知與及劉昱昕8強對上，南韓組合田志希及李恩惠，可惜以2:4的局數落敗，同樣無緣獎牌，鄭先知說，已經盡力了，也了解到對方的實力真的很好，還要再加油；劉昱昕則是指出，雖然可以打得更好，但真的盡力了，對方發揮的的確比較好。
(中時電子報)
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