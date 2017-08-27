受夠貪贓枉法與猜忌 炎亞綸讚世大運療癒破碎民心
今年台灣主辦國際級賽事世大運，各項目比賽正如火如荼進行中，而台灣年輕運動選手們不負代表地主國的使命與期待，屢創奪牌佳績，讓台灣民眾看得滿心感動，眾人一同燃燒熱情，整個社會也瀰漫著正向團結的清新氛圍，而多次引發話題的俊美男星炎亞綸，對此也相當有感，直呼感謝世大運與選手們，讓台灣人的心都被療癒了。
向來關心時事且敢怒敢言的男星炎亞綸，理所當然相當關心世大運的發展，日前反年改團體挑在開幕典禮時在會場外抗議，嚴重影響選手入場，讓炎P直罵「台灣已經分裂了，別再讓這樣的事情使得仇恨繼續擴散！」，所幸台灣選手們心理素質相當高，後續表現讓人驚艷，也讓炎亞綸相當感動，今天特地po文，直呼：「最近這陣子，應屬台灣這十年來最令人振奮的日子吧」。
炎亞綸對於台灣健兒在世大運爭光，相當有感觸，表示「看夠了貪贓枉法，受夠了猜忌懷疑，果然還是純粹的事情得到了好的結果」，認為選手們的認真努力，不但在競技場上贏得對自己的肯定，「也療癒不少十年來台灣破碎的民心及人與人之間的情感」，他對世大運及選手們表示最誠摯、最謙遜的敬佩與感謝，疾呼「Amazing Taiwan，加油，有你們真好」。
(中時電子報)
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