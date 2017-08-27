軍法官借調檢事官 一度僅5人報名

軍事審判因洪仲丘事件名存實亡，軍法官頓失偵查、審判等核心工作。立院日前為此修正《法院組織法》，讓各檢察署得以借調軍法官擔任檢察事務官，原是讓軍法官持續累積經驗、讓檢察官獲得輔助人力的雙贏制度，卻一度只有5名軍法官報名，令法務部深感不滿，揚言沒有15人不開課，所幸最後國防部送出不多不少的15人名單，讓首梯軍法官借調檢事官得以開訓。

據了解，《軍事審判法》2013年修正後，軍法官士氣低落，許多人只能充作部隊法制人員。因此，借調檢事官制度上路後，讓不少軍法官躍躍欲試，但報名前一周竟然只有5人報名，讓法務部覺得「很奇怪！」

法務部早已要求司法官學院，為這批借調檢事官的軍法官量身打造課程，好讓軍法官熟悉普通法院、檢察署的運作與訴訟實務，但在報名截止前一周竟只有5人報名，法務部官員得知後氣得說，「只有5個人要上什麼課？」

法務部不滿誠心歡迎、四處張羅準備迎接軍法官，國防部只送出5人名單，有如熱臉貼冷屁股，最後向國防部表明，如果沒有15人報名，在職訓練就不開了，巧的是，國防部最後真的送出15人名單，讓首波借調作業不至於停擺。

這15名有意借調為檢察事務官的軍法官，已依個人意願選填支援的地檢署，將於明日完成人事的調撥作業。法務部司法官學院也為這15名軍法官開設在職訓練課程，下月1日展開為期40日的訓練。

洪仲丘事件爆發當時，軍檢依法偵辦起訴，偵查結果卻不為社會輿論接受，軍事審判體系在洪仲丘事件傷痕累累。在朝野共識、府院高層指示下，立院修正《軍事審判法》，將非戰時現役軍人犯罪回歸一般司法機關偵審，軍法系統元氣大傷。

為了讓軍法官持續累積實務，也考量國防軍事勤務有其特殊與專業性，立院今年5月間修正《法院組織法》，增訂檢察機關於辦理陸海空軍刑法等案件時，得借調國防部所屬軍法官辦理檢察事務官以協助偵查，借調原則為2年，最長不得超過4年。

(中時)