陸「以房養老」險 展開試點3年承保僅90人

大陸的老年人住房反向抵押養老保險，也就是俗稱的「以房養老」保險，從2014年7月開展試點已有3年多，根據《經濟參考報》報導，觀察大陸試點情況，截至7月底，全國只有幸福人壽一家保險公司開展該業務，共有65戶家庭90位老人完成承保手續，多數長者顧慮還是比較多，主要擔心能否退保、房屋評估是否公正可靠、房價漲了養老金能否跟著漲等方面。

統計承保家庭，其中無子女家庭32戶，有子女家庭33戶，參保老人平均年齡為71歲。根據幸福人壽黨委書記、董事長李傳學所介紹，在領取養老保險金的家庭中，月領5000至1萬元（人民幣，下同）居多，最高的一戶月領養老金近3萬元。

雖然人數不多，但大陸中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文認為，受養兒防老和家產傳後等傳統觀念影響，「以房養老」長期來看會是小眾產品，但依舊有其市場。另從國際上看也是小眾業務，即使發展比較早、比較成功的美國，也只有約3%的參與比例。

(旺報)