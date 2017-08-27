世大運田徑男子110高欄 陳奎儒以13.63秒闖入決賽

中華隊陳奎儒（右）跑出13.63秒成績以分組第二闖入決賽。（陳怡誠攝）

中華隊陳奎儒（見圖）跑出13.63秒成績以分組第二闖入決賽。（陳怡誠攝）

陳奎儒衝過終點緊盯著看板的成績。（陳怡誠攝）

奎儒衝過終點仰天嘶吼慶祝闖入決賽。（陳怡誠攝）

中華隊楊尉廷（右）僅跑出14.06秒成績未能闖入決賽。（陳怡誠攝）

2017世大運田徑男子110高欄準決賽，全國紀錄保持者楊尉廷及陳奎儒分別出賽，首先出賽的陳奎儒起跑後流暢的跨欄動作，讓他一直保持在領先群中，雖踢倒第十個欄架略影響其動作，但陳奎儒仍以13.63秒分組第二成績闖入決賽，隨後出賽的楊尉廷未跑出個人該有的實力，僅跑出14.06秒成績未能擠進決賽名單。

(中時)