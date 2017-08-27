大陸央企混改加速 第3季有望密集出台方案

根據大陸《央廣新聞》報導，隨著中國聯通780億混改方案出爐，央企混改進入亮劍時刻，讓國企改革主題再重新點燃。23日大陸國務院常務會議中，提及到加大央企兼併重組力道，穩健實施混合所有制改革，讓國企改革被看作是目前最確定性的主要投資機會，預料將有多家央企上市公司相繼掀開改革，研判第3季或將密集出台混改方案，第4季進入全面實施階段。

舉例來說，根據了解，中國鐵路總公司正強力推進鐵路企業公司制改革，預料分三步進行，由鐵總下屬非運輸企業最先啟動改革，其次是鐵總所屬的18個鐵路局，最後是鐵路總公司自身，其中前兩步改革計畫年底前或可初見成效。

(旺報)