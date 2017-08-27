中市家庭福利服務中心辦暑期活動 啟發孩子無限創意

北區家庭福利服務中心也與極至體能舞蹈團合作辦理6堂暑期活動，帶領孩子學習肢體開發、表演藝術，啟迪創意等。（陳世宗翻攝）

台中市政府社會局家庭福利服務中心為拓展孩子的視野並培養自信，利用暑假舉辦多項活動，大甲、大雅與北區家庭福利服務中心，27日分別舉辦「少年PI的奇幻視界」攝影展、「親子共學多元文化饗宴」與兒少「舞夢希望」成果展，希望透過各種類型活動，讓孩子學會觀察、探索和創意思考，並認識福利資源、社會安全及社區多元文化等議題。

社會局表示，大甲區家庭福利服務中心今日在大甲婦女館舉辦「少年PI的奇幻視界」兒少攝影展開幕茶會，邀請暨南大學劉明浩老師帶領兒少攝影團體的孩子，講述鏡頭下的家園和無限創意，他們紀錄大甲菜市場、公園、城隍廟等家鄉故事與文化，希望透過攝影展，引導孩子觀察及探索生活，以引發他們的想像力。攝影展展期自即日起到9月10日，歡迎民眾踴躍觀展，並票選最感動的影像，給予孩子最大的肯定。

大雅區忠義里因為歷史背景與社會變遷，成為軍眷、新住民與原住民居住地，使忠義里深具多元文化及歷史感。為讓孩子進一步認識當地文化，台中市獲衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金，補助家庭支持與社區網絡宣導計畫，大雅區家庭福利服務中心今日在忠義里活動中心舉辦「親子共學多元文化饗宴」活動，透過親子共學闖關活動，認識福利資源、社會安全及社區多元文化等議題，以發展社區協力夥伴精神並落實福利社區化理念，現場也與台灣新移民協會合作，提供異國料理供民眾品嘗。

北區家庭福利服務中心也與極至體能舞蹈團合作辦理6堂暑期活動，帶領孩子學習肢體開發、表演藝術，啟迪創意等，並在今日舉辦兒少「舞夢希望」成果展，以「台中我的家」為概念，介紹湖心亭、草悟道、遊樂園及花海等作為故事發想，透過舞蹈、戲劇等方式呈現活動成果。

(中時)