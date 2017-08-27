睡夢中辭世 資深演員王孫享耆壽93歲
資深藝人王孫驚傳過世噩耗，享耆壽93歲，隨後女兒王丹也證實此事，告別式已在本月15日於二殯低調舉行，後事相當低調。
據《自由時報》報導，王孫於本月2日在睡夢中辭世，女兒王丹受訪表示「爸爸已經很安詳的到天上去當天使了」，坦言雖然很意外，但爸爸年紀已大，一切也算圓滿了。
另外，王孫的告別式由孫越、康凱和藝人之家依基督教儀式辦理，女兒稱因為有父家的考量，所以才沒對外曝光，只希望把後事辦好。
王孫原本在台灣銀行工作，後考進台視成為正式演員，演過200多部電影、300多部電視劇，演藝資歷長達60多年。
(中時電子報)
關鍵字：王孫
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