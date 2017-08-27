林佳龍參觀漫博會 宣示打造台中成ACG產業中心
首屆台中國際動漫博覽會在台中文創園區登場，邀請歐洲漫壇比利時新銳漫畫家布雷希特．艾文仕(Brecht Evens)來台，與台灣漫畫迷互動交流；更齊聚歐漫與台中在地漫畫專業人士，吸引許多民眾的肯定和參與。市長林佳龍27日趁著暑假的最後一個週末假日到場參觀，宣示將打造台中成為ACG(Anime動畫、Comics漫畫、Games遊戲)產業中心。
市長林佳龍今日在新聞局長卓冠廷的陪同下前往觀展，由策展人林莉菁導覽布雷希特．艾文仕的作品，也前往小誌市集與台中在地、台灣優秀創作者及比利時插畫家甘捷曼交流；離開前，策展人林莉菁更特別將布雷希特．艾文仕的簽繪書致贈林市長。
林佳龍也公布一個好消息，市府將與文化部合作把中台灣電影中心擴大為「國家漫畫博物館」，可將國家過去累積的漫畫史料保存並加以運用，成為可以結合體驗互動的現代動漫藝術中心。
他指出，台中具備相當好的文化、產業及人才條件，這次舉辦台中國際動漫博覽會，也跨出了重要的一步，很高興看到這麼多漫畫家齊聚一堂，希望大家把台中當成「家」，在這裡居住、生活、從事創作，台中已經做好準備，迎接台灣甚至全世界的漫畫及動畫人才，共同營造一座充滿活力的創意城市。
現場媒體詢問發展台中成為動漫產業中心，台中的優勢為何？「台中的優勢就是市長的決心囉！」林佳龍說，一個城市的首長定位清楚是首要條件，而台中也具備了ACG產業基礎，也必須從人才培育著手；市府整建活化台中第四市場舊址，修建為漫畫(插畫)家進駐基地，希望築巢引鳳；並在水湳智慧城設置ACG產業創新研發專區，一步步打造台中成為ACG產業中心。
(中時)
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