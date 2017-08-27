彰化4家蛋雞場複檢合格 9家持續管制

彰化縣兩家蛋雞場問題雞蛋銷毀製做堆肥。（吳敏菁翻攝）

彰化縣13家蛋雞場的雞蛋先後被檢出農藥「芬普尼」，其中文政、國賀、林樂和宏名等4家業者因複驗合格已解除管制，仍有9家蛋雞場進行管制。

彰化縣動物防疫所人員昨天銷毀宏名畜牧場105箱雞蛋、林樂雞場238箱雞蛋，約6萬8600顆雞蛋，送二林堆肥場製成堆肥。其餘9場管制中的蛋雞場已採樣進行複驗，結果最快28日出爐。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，彰化縣13家問題蛋雞場其下游的雞蛋均追蹤管制下架銷毀。

彰化縣衛生局表葉彥伯表示，欣德畜牧場查獲的問題蛋，追求下游疑似流向全聯，彰化縣境內到傍晚已經下架泰安洗選蛋共156盒、1560顆。

(中時)