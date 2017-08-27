世大運》桌球男雙連克對手 雙挺4強先預約2面獎牌

江宏傑與陳建安今參加世大運桌強男雙，順利擊敗對手挺進4強。(資料照 中央社記者張新偉攝)

世大運中華桌球男雙賽事，江宏傑與陳建安8強戰輕鬆以直落4擊敗奧地利組合挺進4強，另外廖振珽與李佳陞老搭檔，對上排名較高的日本組合吉田雅己與吉村和弘，雖然曾陷入1:3落後，但廖振珽與李佳陞連趕3局，拿下勝利，同樣挺進4強，確保台灣桌球項目可在進帳兩面獎牌。

江宏傑與陳建安今8強戰與奧地利組合交手，輕鬆以4:0的局數拿下，江宏傑回應，雖然原本設定的8強對手不適奧地利組合，但與陳建安都好做好溝通，小細節也沒有疏忽，發揮的不錯，才贏下比賽，陳建安也說，對今天的表現還算滿意，也互相做了很多研究，明天也會繼續努力。

但江宏傑與陳建安將在4強戰遭遇強敵日本組合大島祐哉與森薗政崇，雙方多次在國際賽交手，小傑小安敗多勝少，教練賴冠坤指出，雖然對戰成績跟實力上面略居下風，但球是圓的加上又在地主，相信地主球迷會帶來力量，這幾場也有錄影，今晚或明早也會擬定策略作研究。

廖振珽與李佳陞今遇到排名較高的日本組合吉田雅己與吉村和弘，局數上陷入1：3落後，但他們沒有放棄，連趕3局以11比9、11比6、11比6逆轉戰局，也同樣搶下4強門票，李佳陞說：「兩人已經搭檔10年了，默契方面讓日本隊望塵莫及，也相信振廷會在背後互相幫忙。」

李佳陞針對逆轉取勝，他指出，主要是日本組合原本節奏上面會比較快，所以在1:3落後時，兩人就試著改變節奏，也讓日本組合亂了陣腳，並逐漸佔上風，順利拿下比賽。

(中時電子報)