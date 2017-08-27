世大運》陳奎儒跨破全國! 110公尺跨欄奪銀
世大運男子110公尺跨欄決賽27日晚間登場，我國跨欄好手陳奎儒以13秒55成績，打破楊尉廷的13秒57全國紀錄，再度要回全國紀錄保持人王座，並為中華隊再笑納一面銀牌。
稍早晚間6點30分，110公尺跨欄準決賽，陳奎儒以分組第2晉級決賽，不過楊尉廷繳出14秒06居該組第5，原本以擇優第8晉級決賽，未料決賽前卻被南非、澳洲選手申訴成功，楊尉廷成績被擠到第10，無緣決賽，不過楊尉廷仍很有風度，決賽前祝福戰友陳奎儒跨出佳績，陳奎儒果真改寫全國紀錄奪銀，匈牙利好手巴吉(Hungary Baji Balazs)則以13秒53摘金。
「跨欄雙雄」兩人近幾年頻頻互破對方全國紀錄，最近一次全國紀錄是楊尉廷在5月全大運寫下的13秒57，陳奎儒準決賽先跑出逼近個人最佳13秒62的13秒63成績，一小時後決賽，陳奎儒在滿場田徑迷見證下，以13秒55再寫全國新猷。
(中時電子報)
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