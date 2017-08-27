南市追下游毒蛋流向 東區一家早餐店下架12公斤

台南市衛生局27日持續追查毒蛋下游。（台南市衛生局提供）

台南市驗出8家分普尼超標的牧場，緊急封存牧場內4噸多的雞蛋，台南市衛生局連日追查全市下游毒蛋流向，27日再追出東區一家早餐店，下架12公斤雞蛋，總計台南市全面下架的雞蛋達2噸多。

台南市衛生局27日持續追查海澄牧場供應的下游業者，新增東區一家早餐店，已命令店家下架所有雞蛋12公斤，總計台南市買到毒蛋的下游業者共32家。

外傳彰化縣欣德畜牧場的毒蛋疑流入台南市泰頂山農產品有限公司，台南市衛生局即至該公司仁德區處所稽查，發現該處僅係物流據點，所有的蛋品來源為煌鈦（台南市）、陳明聲、永奇、王金柱（嘉義縣）4家合格牧場，現場未發現欣德畜牧場的蛋品。

(中時)