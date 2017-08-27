美名行銷術！超夢幻蝦名好吸金

夏季溫度屢屢創新高，蝦子產量也銳減三成以上，業者改引進進口蝦，如胭脂蝦、牡丹蝦以及天使紅蝦等，名稱美麗而夢幻，能勾起消費者的好奇慾望。

美名行銷術！超夢幻蝦名好吸金

進口蝦不僅價格高貴，菜單上各式各樣的蝦名也讓人眼花撩亂，除了進口產量稀少的因素之外，蝦名怎麼取也是關鍵，業者表示，這些蝦的學名又長又難記，改名後上市，反而更能吸金。

(中天)