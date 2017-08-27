中國福彩中心前主任、副主任被雙開

據中共中紀委消息，中央紀委駐民政部紀檢組對中國福利彩票發行管理中心原主任鮑學全，中國福利彩票發行管理中心原副主任、北京中彩在線科技有限責任公司原董事長王雲戈嚴重違紀問題進行了立案審查。鮑學全、王雲戈兩人均違反中央八項規定精神；違反廉潔紀律，收受購物卡；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪等。其中，王雲戈還涉嫌泄露國家秘密犯罪。

日前，大陸民政部黨組決定給予鮑學全、王雲戈開除黨籍、開除公職處分，並將2人涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

(旺報)