法國總統馬克宏人氣下滑 民眾不滿意度升至57％

市調機構Ifop為法國報紙《星期天日報》所做的最新民調顯示，法國民眾對總統馬克宏的不滿意度已從1個月前的43％攀升到57％；儘管仍有40％民眾對他感到滿意，但滿意度也比上次調查下滑14個百分點。Ifop指出，4個月前挾著極高人氣上台的馬克宏，其滿意度下滑程度更甚於前任總統歐蘭德任職時的下滑幅度。

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