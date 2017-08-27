放寬陸配家屬來台 民進黨：陸委會回應滿快的

對陸委會擬放寬陸配親屬來台探親，今年5月拜會陸委會提出建言的民進黨副秘書長徐佳青昨天表示，陸委會的回應算是滿快的，能夠實現是件好事，民進黨也預計9月召開第3次新住民事務委員會議，提供更多具體建言及改革方向。

對陸委會擬進一步放寬陸配親屬來台探親，總統府低調的表示，相關政策由陸委會進行說明。

徐佳青今年5月2日與民進黨新住民事務委員會委員寧家榮等人赴陸委會拜會主委張小月，希望陸委會能放寬陸配親屬來台探親資格。

徐佳青指出，目前取得中華民國身份的陸配只開放二等親以內的親屬能夠來台探親，若是在台灣尚未有戶籍者，規定更嚴，只開放直系父母或未滿16歲子女。

當時一起拜會陸委會的寧家榮就分享自己的經驗表示，即使已取得身分證，也只有兄弟姊妹能來台短期探親，他們的配偶無法一起，以致於她來台12年，在婚禮、小孩出生滿月等重要時刻，都無法與家人分享喜悅。

徐佳青表示，這樣的限制，從倫常的角度來看不符合情理，當時即建議陸委會放寬，陸委會回應要與移民署就行政法令進行研議，「本月初我就聽到陸委會說已經有具體討論了」。

她說，陸委會的進度相當具體，也有時間表出來，動作算是蠻快的，很期待能夠儘快落實，讓來到台灣的新移民，無論是在生孩子或者是在一些特定節日，都能與他們的親屬團聚。

她也預告，民進黨第3次新住民事務委員會議預計9月第三個周日在台南召開，每次會議參與的委員都很盡力且專業的提出提案一起討論，再提供具體的改善方向給各部會，每項提案也會追蹤進度，希望能夠落實。

此外，台北國際旅展預計10月27日到30日舉辦，其中舉行了12年之久的大陸展區「海峽兩岸台北旅展」，今年陸方將缺席。總統府發言人林鶴明表示，旅展屬於民間活動，活動情況由主辦單位說明。

不過他說， 在觀光上，政府的政策很清楚，就是我們張開雙手，歡迎包括中國大陸在內，來自全世界的朋友到台灣來觀光旅行，台灣是健全的民主國家，對於觀光，沒有政治前提，也不會有區隔對待。

(工商)