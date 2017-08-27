英國脫歐 法蘭克福可望成縮小版倫敦

CNBC報導，英國脫歐後，德國法蘭克福可望漁翁得利成為縮小版倫敦，讓該德國金融城市的地位更加鞏固。

根據法蘭克福主要推廣機構委託進行的調查顯示，預料未來4年將有1萬名銀行業與金融專業人員湧入法蘭克福，他們的到來將可創造4.1萬個工作機會，包括不動產經紀人、計程車司機至建築工人等。

(工商)