新北驚夏情人夢! Fun閃求婚記

參加驚夏情人夢Fun閃求婚記的情侶在親友的祝福下求婚成功。（葉書宏翻攝）

參加驚夏情人夢Fun閃求婚記的情侶求婚成功，獲得HOTEL CHAM CHAM免費住宿券。（葉書宏翻攝）

新北市政府推出許多情人節活動，經發局特別規劃讓情侶可以在市民廣場播放求婚影片，吸引許多情侶報名參與。今（27日）上演了求婚記，現場有4組民眾在市民廣場Fun閃，進行求婚大作戰，新北市大家長朱立倫為有情人們，特別獻聲祝福，讓參與的民眾，在今年夏天情人節有一個特別的回憶。

市長朱立倫表示，今年市府廣場結合情人節Fun閃活動，多對新人陸續獻出特別求婚秀，將原本嚴肅的市民廣場融入感動的元素，讓整個廣場洋溢著浪漫的氛圍，整個新北市也因這4組情侶的愛情故事而浪漫了起來，未來新北市將陪伴民眾創造更多美好回憶。

在臺北工作的曹先生表示，感情讓我們相信，真愛一定可以克服遠距離的問題，剛在一起時，女友就飛往美國，每天僅能靠著視訊維繫感情，經過2千多天的粹鍊，相信彼此是對方的真命天子、真命天女，因此在今年的情人節將在眾人見證下，給女方一個承諾。

另一組新北市民鄭先生表示，女友在104年特地為他策劃一個紅毛城求婚，那時現場有侯友宜副市長及20位親友到場見證，後來女友因追求自己的夢想而暫緩結婚規劃，鄭先生希望在這次的情人節，能得到市長祝福，讓女友可以感動並了解自己的心意，因此特地參加本次活動，在近期內，再一次給女友驚喜。

經發局表示，今年情人節以「Fun閃」為主題規劃系列活動，除了求婚大作戰以外，首波推出的「愛在新北市，宴夏Fun優惠」情人節套餐255組，在開賣後立即完售，參與的情侶們直呼划算，很開心能欣賞到新北市的美景，並在情人節留下難忘的回憶。

(中時)