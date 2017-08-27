籃球》天王盃總冠軍出爐 球星到場做公益

包含胡瓏貿、施顏宗、李維哲等球星27日都出席天王盃全國總決賽。(大漢行銷提供)

摩曼頓天王盃三對三籃球賽27日進行全國總決賽，各組冠軍隨之出爐，胡瓏貿、施顏宗、李維哲3名球星也到場做公益，近距離指導伊甸基金會「象圈工程計畫」學童，最後親自下場跟女子組第3名「肚子大大」打3對3。

高中組總冠軍由「身高6呎」驚險奪下，投進致勝球的隊長施傑耀表示，由於他的阿嬤在10天前過世，讓他心情受到不小打擊，「平常阿嬤就知道我愛打籃球，所以這場勝利一定要拿下，相信阿嬤在天上可以看到我的表現。」

其他組的冠軍分別為：大專社會男子組「TBT99」、女子組「小甜心」、國中組「明義A」，摩曼頓總經理林世堂承諾，明年天王盃將會擴大舉辦，且提供更高額的獎金，相信明年將會吸引更多球隊參加天王盃。

(中時電子報)