籃球》天王盃總冠軍出爐 球星到場做公益
摩曼頓天王盃三對三籃球賽27日進行全國總決賽，各組冠軍隨之出爐，胡瓏貿、施顏宗、李維哲3名球星也到場做公益，近距離指導伊甸基金會「象圈工程計畫」學童，最後親自下場跟女子組第3名「肚子大大」打3對3。
高中組總冠軍由「身高6呎」驚險奪下，投進致勝球的隊長施傑耀表示，由於他的阿嬤在10天前過世，讓他心情受到不小打擊，「平常阿嬤就知道我愛打籃球，所以這場勝利一定要拿下，相信阿嬤在天上可以看到我的表現。」
其他組的冠軍分別為：大專社會男子組「TBT99」、女子組「小甜心」、國中組「明義A」，摩曼頓總經理林世堂承諾，明年天王盃將會擴大舉辦，且提供更高額的獎金，相信明年將會吸引更多球隊參加天王盃。
(中時電子報)
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