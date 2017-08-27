為美濃鑿井動怒 邱議瑩飆罵台水董座「王八蛋！」

圖為民進黨立委邱議瑩。（資料照片 陳信翰攝）

為了選區美濃的鑿井，政壇形象火爆的民進黨立委邱議瑩怒了，但這回她怒嗆的對象不是藍營，而是將炮火對準同黨同志！她大罵台水董事長郭俊銘「你真的是王八蛋！」還嗆說，郭除了恐嚇居民、欺騙市長之外，還會做什麼？

邱議瑩是在今(27)日po文，直接開罵「自來水公司董事長真的是王八蛋！」台水半夜偷偷進場鑿井已在地方引發巨大爭議，她努力協調水利署、努力尋找多元供水方案，而台水竟然昨天還在鑿井工地掛上工期公告，「你真的是王八蛋，只會製造問題，除了會挖井抽地下水之外，你沒有別招了嗎？」

邱議瑩火力猛烈，還嗆郭俊銘，「除了恐嚇居民、欺騙市長之外，你還會做什麼？我顧及同黨同志情誼一直不願對你惡言相向，但是今天我真的覺得你徹底是個王八蛋！」

根據鏡傳媒報導，台灣自來水公司本月9日夜間在高雄旗山、美濃交界處動工開鑿深水井，引發當地居民及環團反對，甚至扎營守護工地。據了解，邱的夫婿、客委會主委李永得也曾為此事，在私人臉書直接點名罵郭。

郭俊銘是去年政黨輪替後，出任台水公司董事長一職。他是民進黨創黨黨員，隸屬於新潮流，曾任台灣省議員、第5屆立委、民進黨客家事務部主任等職，兩度參選台中立委都未選上。

(中時電子報)