日本鋼琴天才藤田真央 奪得Clara Haskil國際鋼琴大賽首獎

日本18歲鋼琴天才藤田真央27日奪得Clara Haskil國際鋼琴大賽首獎，以及 獎金25,000瑞士法郎（約台幣78.7萬）。

藤田擊敗21歲香港音樂家沈靖韜與義大利鋼琴家菲洛(Alberto Ferro ) ，拿下這個每2年舉辦一次的音樂大賽殊榮。

主辦單位在官網發表聲明，稱：「藤田的演奏讓人忘了比賽，沈浸在音樂與優雅的氣氛裡。」

藤田3歲開始彈奏鋼琴，在國際大賽上得獎無數，琴藝備受肯定。

(中時)