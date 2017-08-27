田徑場再創驚奇！ 陳奎儒110公尺跨欄摘銀 破全國紀錄

中華隊陳奎儒（見圖）跑出個人最佳的13秒55成績奪銀，成功打破楊尉廷在今年全大運打破的全國紀錄13秒57全國紀錄。（陳怡誠攝）

陳奎儒衝過終點面露微笑慶祝摘銀牌。（陳怡誠攝）

陳奎儒確定摘銀高舉雙手慶祝為我國跑出世大運史上首面的男子110公尺跨欄獎牌。（陳怡誠攝）

中華隊陳奎儒27日晚上在110公尺跨欄決賽，被排在第5道，第一次起跑有選手犯規重跑，第二次正式起跑，陳奎儒一度在最領先，但最後20公尺才被匈牙利選手Ballazs Baji甩開，最終巴季以13秒35成績奪金，陳奎儒跑出個人最佳的13秒55成績奪銀，僅以0.01秒差距打敗波蘭的D.Czykier贏的非常驚險，成功打破楊尉廷在今年全大運打破的全國紀錄13秒57全國紀錄，為我國跑出史上首面的男子110公尺跨欄獎牌。

(中時)