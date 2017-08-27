田徑場再創驚奇！ 陳奎儒110公尺跨欄摘銀 破全國紀錄
中華隊陳奎儒27日晚上在110公尺跨欄決賽，被排在第5道，第一次起跑有選手犯規重跑，第二次正式起跑，陳奎儒一度在最領先，但最後20公尺才被匈牙利選手Ballazs Baji甩開，最終巴季以13秒35成績奪金，陳奎儒跑出個人最佳的13秒55成績奪銀，僅以0.01秒差距打敗波蘭的D.Czykier贏的非常驚險，成功打破楊尉廷在今年全大運打破的全國紀錄13秒57全國紀錄，為我國跑出史上首面的男子110公尺跨欄獎牌。
(中時)
關鍵字：田徑、陳奎儒110公尺跨欄
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。