世大運》羅馬尼亞女將外表亮麗 成桌球場「嬌」點　

羅馬尼亞女將Bernadette Szőcs參加2017台北世大運，也成了桌球場「嬌」點。（世大運組委會提供）

羅馬尼亞女將Bernadette Szőcs，成了桌球場「嬌」點。（世大運組委會提供）

羅馬尼亞女將Bernadette Szőcs（左）說，把自己裝扮得好看一點，看了也開心。（世大運組委會提供）

羅馬尼亞女將Bernadette Szőcs外表亮麗，一直是國際桌壇的亮點。（世大運組委會提供）

羅馬尼亞女將Bernadette Szőcs，兩個月前染了一頭紅髮。（世大運組委會提供）

2013年起、搜尋「美麗桌球員」就不時可在外電裡找到羅馬尼亞女將Bernadette Szőcs的名字，當年她才18歲，卻已有超過10年的桌球經歷，今年她隨羅馬尼亞代表團來參加2017台北世大運，也成了桌球場「嬌」點。

羅馬尼亞國內體育以足球和體操為最熱門，曾拿下5面奧運金牌、更是奧運史上首位拿下10分滿分的體操女將Nadia Comăneci更是傳奇人物。桌球在羅馬尼亞並非主流，但Szőcs小時候看哥哥打桌球，身為小粉絲的她，看到哥哥得獎的喜悅，就向媽媽要求也要打桌球，就此拿起球拍，走上桌球路。

談到自己的選擇，Szőcs驕傲地說：「也許現在桌球在羅馬尼亞不是主流，但近年已經好很多，我們努力拚佳績，就能繼續推廣。」擁有高度期待，但Szőcs在這次世大運女雙、混雙、女團都止步8強，她的感想是：「打到8強當然不能算差，但總覺得可以更好，也是未來的目標。」

Szőcs亮麗的外表，一直是她在國際桌壇的亮點，對此她侃侃而談，兩個月前染的一頭紅髮、每個月固定維護的指甲光療，都是她私下最有興趣的喜好，「也許有人會質疑這樣不適合比賽，但我不這麼認為，把自己裝扮得好看一點，看了也開心。」

(中時)