亞塞拜然彈藥庫發生大爆炸 6傷

亞塞拜然國防部表示，東北部地區一個彈藥庫27日發生大爆炸，現場火光熊熊，濃煙直上雲霄。官員稱，救援隊伍已趕抵現場，有6人受傷，但未透露傷者是士兵還是平民。

當局表示，事發於希雅贊區，相關部門緊急派出大量消防車到場撲火。事件導致一條連接首都巴庫和俄羅斯的高速公路被迫關閉。官員初步懷疑是起火導致爆炸，確實原因仍有待調查。

(中時)