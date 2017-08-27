日醫療機構涉非法使用臍帶血 至少6人被捕
日本警方日前查獲民間臍帶血庫涉嫌非法向診所、醫院出售臍帶血，進行醫學或美容療程牟利，估計涉及逾百名消費者。警方27日在東京、大阪等多處地方拘捕至少6名醫療機構負責人及醫生。
報導指出，茨城縣一間在2009年破產倒閉的民間臍帶血庫，當時保存了逾千份臍帶血樣本，透過福岡、京都等地的中間人，向12間醫療機構出售。該批醫療機構得到臍帶血後，再向每名消費者收取100萬至數百萬日圓不等的費用，提供臍帶血治療。
據稱，當時接受過臍帶血療程的人，大多得不到預期效果，且可能感染肝炎等疾病。
(中時)
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