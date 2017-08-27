毒蛋限明天傍晚6時前下架 違者可罰150萬

農委會、衛福部持續針對此次雞蛋驗出芬普尼不合格之44家蛋雞場，會同地方政府追查下游銷售通路及數量，並責成業者，如使用到問題牧場來源的雞蛋，應立即停止使用，並於明日下午6時前完成問題雞蛋之回收，若未依期限回收，將依違反《消費者保護法》第36條規定，處以6萬至150萬罰緩。

(中時)