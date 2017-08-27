日本舉行假想奪回離島的實彈演習 水陸兩棲車參與
日本陸上自衛隊27日在靜岡縣的東富士演習場舉行了最大規模的實彈射擊演習，這項「富士綜合火力演習」假想奪回被敵方佔領的離島，展示了陸海空3個自衛隊聯合作戰的場面。
日本共同社指出，自衛隊對中國在東海的海洋活動等保持警惕，正致力於南西諸島防衛。計劃在2017年度底新設、防範對南西諸島攻擊的「水陸機動團」主力裝備水陸兩棲車以及機動裝甲車也首次登場。此舉旨在通過結合實戰的訓練提高快速反應能力。
演習由3個自衛隊聯合攻擊靠近離島的敵方，在偵察與收集登島的敵方情報的同時，用直升機等運送自衛隊員，且大炮和戰車炮依次射擊。約有2300名隊員參演，使用實彈約36噸。
日本防衛相小野寺五典及防衛省高層也視察了此次演習。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。