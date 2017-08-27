日本舉行假想奪回離島的實彈演習 水陸兩棲車參與

日本陸上自衛隊27日在靜岡縣的東富士演習場舉行了最大規模的實彈射擊演習，這項「富士綜合火力演習」假想奪回被敵方佔領的離島，展示了陸海空3個自衛隊聯合作戰的場面。

日本共同社指出，自衛隊對中國在東海的海洋活動等保持警惕，正致力於南西諸島防衛。計劃在2017年度底新設、防範對南西諸島攻擊的「水陸機動團」主力裝備水陸兩棲車以及機動裝甲車也首次登場。此舉旨在通過結合實戰的訓練提高快速反應能力。

演習由3個自衛隊聯合攻擊靠近離島的敵方，在偵察與收集登島的敵方情報的同時，用直升機等運送自衛隊員，且大炮和戰車炮依次射擊。約有2300名隊員參演，使用實彈約36噸。

日本防衛相小野寺五典及防衛省高層也視察了此次演習。

(中時)