中市組團前進首爾推花博 年底將增加國際廉航直飛台中

曾任總統府御廚的邱欣慶（左）和台中市政府觀光旅遊局長陳盛山（右），展示利用芒果與花卉元素呈現藝術般的甜品，讓全場為之驚豔！（陳世宗翻攝）

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山（右五）與韓國旅行業協會及南韓最大的旅行社Hana-tour簽訂觀光友好合作備忘錄。（陳世宗翻攝）

台中市政府觀光旅遊局會同台中市旅行商業同業公會、糕餅公會、觀光飯店公會及旅館公會等，前進南韓推動觀光發展，促成台中市旅行商業同業公會與韓國旅行業協會及南韓最大旅行社Hana-tour簽訂觀光友好合作備忘錄；並拜會德威航空與真航空爭取開航南韓亷價航空直飛台中，獲得德威航空當場允諾。

為行銷2018台中世界花卉博覽會，並推廣中台灣旅遊在韓國市場，觀旅局日前由局長陳盛山率同觀光業者前進首爾辦理觀光推介會；拜會南韓仁川廣域市副市長趙東岩，轉達林佳龍市長邀請該市參加2018台中世界花博親筆信函。

陳盛山指出，趙東岩副市長回應表示，台中與仁川兩市同樣具有雙港優勢，城市規模相當共通點很多，不論在產業、科技、文化、觀光等領域的合作交流有很多空間，他將呈報劉正福市長請市府團隊積極研議，未來將藉由台中舉辦花博可望加深兩市締結姊妹市合作契機。

台中觀光推介會邀請近百家韓國旅行社業者及媒體記者參加，特安排知名餐飲行政主廚阿慶師上演「2018台中世界花卉博覽會美食秀」，利用在地水果與花卉元素呈現藝術般湯品、甜品與冰品；觀旅局除簡介2018花博及中台灣觀光遊程，還邀請南韓旅遊業到台中踩線提早規劃花博遊程。

中台灣有700萬人口，絕對有市場潛力提供更多的航班直飛台中國際機場。德威航空總裁鄭鴻根表示，該航空在今年底前可望開航到台中的定期包機，目前正爭取對飛機場。真航空副總裁高光浩也指出，目前正規劃飛往高雄或台中，預定明年初可定案。

(中時)