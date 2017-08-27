世大運》中華女高球樂奪3銀 卻留失金遺憾

中華女高球隊奪3銀，惜無法預防因素無緣金牌。(張國欽攝)

中華高球隊本屆世大運高球項目因雨取消最後1輪賽程，同時決定前3名選手成績相同不必進行驟死賽，最後女子隊拜取消決賽輪之賜，拿下1面團體與2面個人(並列)共3面銀牌，雖表現超乎預期，卻也留下失去爭金的遺憾。

遺憾1，於個人賽並列銀牌的侯羽桑，今決賽輪打到第13洞時，成績從出發前落後4桿，追到僅差1桿，出現爭奪逆轉金希望，卻因比賽兩度暫停後，大會宣布取消決賽輪，以前3輪的成績計算排名，讓她失去後來居上奪金機會。

她賽後說：「我覺得有機會追上，當第1次宣布比賽暫停，我的心裡很糾結，第2次暫停的時候，我知道已經沒有機會打下去了，覺得很遺撼。」

遺撼二，中華女子隊在團體賽拿奪得銀牌，只輸給美國隊3桿。在團體賽來說，3桿是極為接近的差距，3女將只要有人前3輪表現對團體成績有貢獻，奪金希望很高。

中華女子隊3位球員侯羽桑、陳萱，是從國內選拔賽產生出來的國手，陳之敏則是從美國徵召回來的選手。

陳之敏過去常以業餘球員在國內職業賽獲得不錯成績，又是世界業餘排名最高(第3，因前2無意接受徵召)的台灣選手，絕對具實力打世大運。可惜的是，她比賽中感冒、影響身體揮桿協調整，加上最近新球桿，前3輪都揮出意想不到8字頭成績，致使本屆3輪比賽變成2人打其他國家3人，團體賽成績都靠侯羽桑與陳萱兩人貢獻，

有網友氣的在臉書言說，是中華隊把團體金牌送給別人的。

陳之敏本屆沒打，不能怪她，畢竟各運動選手有高低潮，以及其他無法預防的身體因素。但大家最想知道的是，當初高協徵召她時，是否知道她的近況如何？「她已經歪1年了，不能怪她。」接近陳之敏的人士如是透露，這句話給了大家答案。

(中時電子報)